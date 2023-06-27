Миллиардер разбился на гоночной трассе в Колорадо

Миллиардер из США Джеймс Краун скончался в результате аварии, которая произошла на гоночной трассе, сообщает телеканал CBS News.

Трагедия, в которой погиб бизнесмен из Чикаго, случилась в Колорадо. 25 июня Краун не справился с управлением на повороте и врезался в ограждение в Aspen Motorsports Park в Вуди-Крик.

Крауну, владевшему, среди прочего, Aspen Skiing Company, на момент смерти было 70 лет. Авария со смертельным исходом была признана несчастным случаем коронером округа Питкин, где Краун жил неполный рабочий день, помимо Чикаго.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон заявил, что он был «опустошен», когда услышал о трагедии.

«Чикагоец на всю жизнь, Джим отдал долг городу через благотворительность и лидерство в ряде общественных и академических советов, поскольку он был глубоко привержен инвестированию в Чикаго и его людей», — следует из заявления Джонсона.

«Благодаря своей щедрости Джим действительно олицетворял душу Чикаго. Я был особенно благодарен за его приверженность совместной работе с моей администрацией над созданием более безопасного Чикаго, поскольку недавно мы встретились, чтобы поделиться идеями. Я выражаю глубочайшие соболезнования его жене, четверым детям, внукам и всей семье», — продолжил глава города.