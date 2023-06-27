В США раскрыли возможное местонахождение Пригожина

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер в эфире на канале MSNBC Евгения Пригожина. По его словам, он видел сообщения о том, что Пригожин уже находится в Минске.

«Насколько я понимаю, Пригожин уже в Минске», – заявил он.

Американский сенатор добавил, что по информации, которую он получил, глава ЧВК якобы расположился в одной из гостиниц, в которой нет окон.