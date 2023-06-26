В США заявили, что мятеж «Вагнера» в РФ встревожил Китай
Вашингтон считает, что мятеж ЧВК «Вагнер» в России 24 июня встревожил руководство Китая. Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл, передает «РИА Новости».
«Думаю, справедливо будет сказать, что недавние события в России встревожили китайское руководство. Я думаю, что на этом остановлюсь», — сказал он, не пояснив, на чем основывается его оценка.
Ранее МИД Китая, комментируя мятеж в РФ, назвал произошедшее внутренним делом страны и заявил, что поддерживает Москву в вопросе защиты государственной стабильности.
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