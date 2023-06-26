Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за вклад в урегулирование вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» 24 июня. Соответствующее заявление он сделал в своем сегодняшнем обращении.

«Признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — сказал Путин.

Также он поблагодарил всех граждан РФ, поскольку, по словам президента, именно их патриотический настрой и консолидация «сыграли решающую роль в преодолении «сложнейшего испытания» для РФ.