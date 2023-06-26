Путин поблагодарил Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с ЧВК «Вагнер»
Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за вклад в урегулирование вооруженного мятежа со стороны ЧВК «Вагнер» 24 июня. Соответствующее заявление он сделал в своем сегодняшнем обращении.
«Признателен президенту Белоруссии Александру Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — сказал Путин.
Также он поблагодарил всех граждан РФ, поскольку, по словам президента, именно их патриотический настрой и консолидация «сыграли решающую роль в преодолении «сложнейшего испытания» для РФ.
Напомним, что 24 июня ЧВК «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону. Глава формирования Евгений Пригожин требовал встречи с главой Минобороны и Генштаба. Вечером Лукашенко удалось достичь с лидером ЧВК «Вагнер» договоренностей. В результате «Вагнер» покинули Ростов-на-Дону, а Пригожин направился в Белоруссию.