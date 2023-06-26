В Казахстане заявили, что Россия не запрашивала помощь у стран ОДКБ

Россия не запрашивала помощи у стран ОДКБ в связи с попыткой вооруженного мятежа. Об этом сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Его слова приводит ТАСС.

«По линии министерства иностранных дел с российской стороны никакой помощи официально не запрашивалось», — сказал Смадияров.

Напомним, что 24 июня ЧВК «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону. Глава формирования Евгений Пригожин требовал встречи с главой Минобороны и Генштаба. Путин обещал наказать всех участников вооруженного мятежа, назвав произошедшее предательством и ударом в спину.