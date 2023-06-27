С фасада Харьковского драмтеатра убрали упоминание о Пушкине

Упоминание о русском поэте Александре Пушкине убрали с фасада здания Харьковского академического драматического театра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Елену Ткаченко.

"Имя российского писателя официально убрали из названия театра еще в конце прошлого декабря, но только сейчас демонтировали вывеску на фасаде здания", - сказала она в беседе с украинскими СМИ.

Сами работники драмтеатра наняли для этой задачи промышленных альпинистов. Харьковский академический русский драматический театра имени Пушкина переименовали в декабре 2022 года решением депутатов местного горсовета с четвертой попытки. До этого переименование не набирало достаточного количества голосов. Из названия исчезли слово "русский" и имя Пушкина.