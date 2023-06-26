Лавров рассказал о реакции посла США в связи с ситуацией в РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что посол США Линн Трейси в связи с событиями в РФ связывалась с российскими представителями. По его словам, она передавала сигналы российским представителям о том, что Вашингтон не имеет отношения к мятежу и надеется на безопасность ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
"Кстати, когда вчера посол Соединенных Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигнала эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чем, что Соединенные Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", - сказал он.
По словам главы МИД РФ, посол США заявила, что ситуация с мятежом является внутренним делом РФ.
"Было особо подчеркнуто - Соединенные Штаты исходят из того, что все происходящее является внутренним делом Российской Федерации", - указал глава МИД.