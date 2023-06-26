Известный украинский блогер переехал в Польшу и пожаловался на стоимость жилья

Украинский блогер Богдан Кирса, известный как Данкар, переехал из Киева в Польшу и пожаловался на высокую стоимость арендованной им квартиры. В видео на Стамбул, однако, уже будучи в пути, передумал и решил жить в Варшаве.

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В столице Польши молодой человек арендовал квартиру.

«По цене вообще *** [кошмар] (...) Это самая дорогая квартира, которую я снимаю в своей жизни, и знаете что? Тут клопы были», — поделился Кирса.

Он добавил, что дважды провел дезинсекцию в квартире: клопы исчезли только после второго раза.

На YouTube-канал под названием «Данкар» подписано 7,9 миллиона пользователей. Блогер публикует преимущественно развлекательные видео, посвященные видеоиграм.