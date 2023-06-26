Суперъяхты миллиардеров больше не могут причаливать в порт Неаполя

Яхта, принадлежащая французскому миллиардеру Бернару Арно, попала под новые ограничения в порту итальянского города Мерджеллина и теперь не может там швартоваться. Об этом пишет The Guardian.

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Шестипалубному судну Symphony запрещено причаливать в Неаполе из-за новых правил об ограничении размеров. Как сообщается, запрет стал неожиданностью для владельца конгломерата LVMH.

Яхта Арно длиной 101 метр имеет стеклянное дно, бассейн и открытый кинотеатр.

Начальник порта Мерджеллина запретил яхтам длиной более 75 метров швартоваться по соображениям безопасности. В порту сказали, что этот шаг был «непонятным», потому что суперяхты могли причаливать здесь в течение последних 20 лет.

«Я получаю много писем от магнатов, в которых они говорят, что очень разочарованы тем, что больше не смогут причаливать в Неаполе», — сказал источник, работающий в порту.