В Грузии проверят качество воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС

Национальное агентство окружающей среды Грузии раз в 10 дней будет проверять качество воды в Черном море из-за опасения граждан ее заражения в следствии прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Исходя из высокого интереса общества, Национальное агентство окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства будет осуществлять мониторинг воды Черного моря раз в 10 дней на 9 станциях", - говорится в сообщении.

Как уточняется, исследованиями будут проверяться основные физико-химические параметры воды, в том числе уровень солености, биогенные элементы и другие показатели. О полученных результатах лабораторных исследований ведомство планирует извещать население.