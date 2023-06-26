В Грузии проверят качество воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС

В Грузии будут проверять качество воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС
Национальное агентство окружающей среды Грузии раз в 10 дней будет проверять качество воды в Черном море из-за опасения граждан ее заражения в следствии прорыва Каховской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Исходя из высокого интереса общества, Национальное агентство окружающей среды Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства будет осуществлять мониторинг воды Черного моря раз в 10 дней на 9 станциях", - говорится в сообщении.
Как уточняется, исследованиями будут проверяться основные физико-химические параметры воды, в том числе уровень солености, биогенные элементы и другие показатели. О полученных результатах лабораторных исследований ведомство планирует извещать население.
Ранее в июне качество воды было проверено в нескольких курортных местностях Аджарской автономной республики. Исследования показали, что вода на черноморском побережье Аджарии соответствует норме. Среди населения Грузии, тем не менее, существует некоторое опасение отдыха на Черном море этим летом из-за возможного заражения воды.