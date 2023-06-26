СМИ узнали срок начала официальных переговоров по Украине

Официальные переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут состояться уже в июле. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал ARD со ссылкой на источники.

ARD сообщил, что в Копенгагене в субботу "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой этих стран БРИКС, которые до сих пор сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. Переговоры прошли по инициативе Киева.