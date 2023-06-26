Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни считает, что для Украины пока не настало время вступать в НАТО. Об этом он сказал в интервью газете la Stampa.

Дипломат подчеркнул, что сначала на Украине должен наступить мир. При этом он отметил, что первые шаги к членству Украины в НАТО уже могут быть сделаны на июльском саммите организации в Вильнюсе. Это позволит создать Совет НАТО - Украина, что Рим убежденно поддерживает, подчеркнул Таяни.

Министр добавил, что Италия продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока ее "независимость в опасности", в том числе отправкой вооружения. Также Таяни отметил вклад Рима в восстановление украинского государства, в частности, передачей 100 тонн электроматериалов.