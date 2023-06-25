КГБ Белоруссии сообщил подробности о подготовке свержения власти

В Белоруссии комитет государственной безопасности (КГБ) получил сведения о подготовке свержения власти. Об этом рассказал замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.

«Комитету государственной безопасности стали известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих подготовку людей для переворота. Нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности», — заявил Бычек в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам Бычека подготовка боевиков велась в Польше, на Украине и в странах Прибалтики. Их планируется задействовать, как подчеркнул сотрудник КГБ Белоруссии, для силового захвата власти в республике.