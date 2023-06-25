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КГБ Белоруссии узнал подробности о подготовке свержения власти

В Белоруссии комитет государственной безопасности (КГБ) получил сведения о подготовке свержения власти. Об этом рассказал замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.

КГБ Белоруссии сообщил подробности о подготовке свержения власти
© РИА Новости

«Комитету государственной безопасности стали известны личности сотрудников спецслужб, осуществляющих подготовку людей для переворота. Нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности», — заявил Бычек в эфире телеканала «Беларусь-1».

По словам Бычека подготовка боевиков велась в Польше, на Украине и в странах Прибалтики. Их планируется задействовать, как подчеркнул сотрудник КГБ Белоруссии, для силового захвата власти в республике.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что в Беларусь могут быть переброшены диверсионные группы националистов из Украины для свержения действующего руководства республики. Также по мнению журналистов британской газеты The Sunday Times, белорусские боевики, которые собираются участвовать в вооруженной попытке восстания против президента Белоруссии Александра Лукашенко, проходят боевую подготовку в Польше.

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