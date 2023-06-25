Макрон высказался о попытке мятежа в России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что необходимо сохранять бдительность после попытки мятежа со стороны частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Соответствующее заявление он сделал в интервью газете La Provence.

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По словам главы государства, «все это должно заставить нас быть предельно бдительными и полностью оправдывает» поддержку, которую страны Запада оказывают Украине в ее «сопротивлении».

Как считает французский лидер, «ситуация все еще развивается». Политик утверждает, что она показывает «раскол», который якобы есть «в российском лагере». Кроме того, по его мнению, эта ситуация якобы демонстрирует «хрупкость» армии и «вспомогательных сил» этого лагеря, таких как ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».