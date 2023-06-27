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Премьер Испании прокомментировал мятеж Пригожина в России

Вокруг ситуации с попыткой мятежа лидера частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в России много запутанной информации, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Cadena SER.

Премьер Испании прокомментировал мятеж Пригожина в России
© РИА Новости

По словам политика, за тем, что происходит в России, нужно следить с большим вниманием. По мнению премьера, кризис в стране еще не закончился, прокомментировал он.

«Я думаю, что есть много очень запутанной информации», — назвал он ситуацию непонятной.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в том, что российские военные якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК. Он пригрозил применить силу и дойти с группировкой до Москвы. 24 июня Пригожин объявил о развороте колонн группировки и их отводе в полевые лагеря.

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