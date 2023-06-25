США и ЕС заявили о сотрудничестве с Китаем

В США и Евросоюзе подтвердили планы насчет сотрудничества с Китаем в тех сферах, где это отвечает общим интересам. Также страны договорились совместно работать над разрешением глобальных проблем, сказано в заявлении, опубликованном по итогам нового раунда диалога США — ЕС по КНР, пишет РИА Новости.
В Госдепе уточнили, что Штаты на данной встрече представляла замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, а Евросоюз — генсек Службы внешних связей Стефано Саннино.
«Нуланд и Саннино подтвердили готовность к продолжению взаимодействия с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, а также в решении проблем, за которые Китай несет глобальную ответственность», — сказано в заявлении.
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