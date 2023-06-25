В ООН заявили, что Гутерриш обеспокоен событиями в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с обеспокоенностью отслеживает события в России и призывает избегать дальнейшей напряженности. Об этом заявил в воскресенье заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

"Генеральный секретарь ООН с обеспокоенностью отслеживает развитие событий в Российской Федерации. Он осведомлен о последних сообщениях касательно шагов по деэскалации. Генеральный секретарь призывает всех задействованных продолжать действовать ответственно и <...> избегать дальнейшей напряженности", - сказал Хак.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны такую информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу, президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.