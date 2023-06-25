Президент Словакии высказалась о попытке мятежа в России

Президент Словакии Зузана Чапутова прокомментировала попытку мятежа в России. В соцсетях она написала, что обсудила ситуацию с главой Польши Анджеем Дудой, сообщает РИА Новости.

«Мы согласились с тем, что за событиями необходимо в дальнейшем очень внимательно следить», - написала Чапутова

По ее словам, инцидент в России непосредственно ничем не грозил Словакии и Польше. Однако страны договорились продолжать наблюдение за восточной границей НАТО и анализировать возможное влияние субботнего инцидента.

Накануне премьер Словакии Людовит Одор заявил, что на следующей неделе. намерен созвать совет безопасности и обсудить происходящее в РФ