СМИ: между США и ОАЭ возник очень серьезный раскол

Между США и ОАЭ возник серьёзный раскол, который привел к тому, что Абу-Даби стал экономическим и дипломатическим партнёром России и Китая. Так считает американский политолог Стивен Бланк, изложивший свое мнение в колонке The Hill

Бланк отмечает, что «ткань стратегических связей Америки» со странами Персидского залива изрядно поистрепалась. Так, Саудовская Аравия, по сути, игнорирует администрацию Байдена в экономическом отношении и считает, что «всегда найдутся другие страны, готовые торговать с нами»

«Менее заметным, но едва ли менее значимым является тревожный и постоянный раскол между Вашингтоном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ)», - пишет Бланк.

Он подчеркивает, что ОАЭ уже почти десять лет находится в ссоре с США. Причиной стал Барак Обама, который тайно от ОАЭ заключил ядерную сделку с Ираном.

Кроме того, при Трампе и Байдене госдепартамент и Пентагон запретили поставки техники в ОАЭ. В итоге Эмираты не смогли купить истребители F-35.

В последнее время высшие лица США дважды пытались смягчить позицию лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и вернуть отношения в нужное русло. В прошлом году президент Байден лично пригласил Нахайяна в Вашингтон до конца года, но тот отказался от визита.

«Власти ОАЭ в конце концов пришли к выводу, что с такими «друзьями» и враги не нужны. Они постепенно развернулись в сторону России и КНР. Теперь эти связи обеспечивают Эмиратам экономический рост и дают дипломатические рычаги воздействия. ОАЭ стали крупнейшим торговым партнером России и Китая в арабском мире», - заключает эксперт.