СМИ: между США и ОАЭ возник значительный раскол

Между Соединенными Штатами и Объединенными Арабскими Эмиратами возник весьма серьезный раскол, пишет в своем материале для издания The Hill обозреватель Стивен Бланк, передает РИА Новости.

“За последние два года самые высокопоставленные американские руководители дважды пытались умилостивить лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, чтобы вернуть отношения в привычное русло. Находясь в июле прошлого года в Джидде, президент Байден лично пригласил шейха Мухаммеда приехать в Вашингтон”, — указал автор публикации.

Но он не приехал. Лишь почти год спустя Вашингтон посетил его брат, который является советником по национальной безопасности.

По словам обозревателя, уже почти десять лет ОАЭ находится в ссоре с США. Бланк отметил, что все началось с того, что тогдашний американский лидер Барак Обама тайно заключил за спинами союзников из Персидского залива ядерную сделку с Ираном.

Когда у власти в США стоял Дональд Трамп, а потом его место занял Джо Байдене, то Госдепартамент США и Министерство обороны ввели ограничения на поставки техники в ОАЭ. Этими действиями Америка вынудила Эмираты отказаться от закупки современных самолетов F-35 на 20 млрд долларов.