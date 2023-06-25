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Автор The Hill Бланк: между США и ОАЭ возник значительный раскол

Между Соединенными Штатами и Объединенными Арабскими Эмиратами возник весьма серьезный раскол, пишет в своем материале для издания The Hill обозреватель Стивен Бланк, передает РИА Новости.

СМИ: между США и ОАЭ возник значительный раскол
© globallookpress.com

“За последние два года самые высокопоставленные американские руководители дважды пытались умилостивить лидера ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, чтобы вернуть отношения в привычное русло. Находясь в июле прошлого года в Джидде, президент Байден лично пригласил шейха Мухаммеда приехать в Вашингтон”, — указал автор публикации.

Но он не приехал. Лишь почти год спустя Вашингтон посетил его брат, который является советником по национальной безопасности.

По словам обозревателя, уже почти десять лет ОАЭ находится в ссоре с США. Бланк отметил, что все началось с того, что тогдашний американский лидер Барак Обама тайно заключил за спинами союзников из Персидского залива ядерную сделку с Ираном.

Когда у власти в США стоял Дональд Трамп, а потом его место занял Джо Байдене, то Госдепартамент США и Министерство обороны ввели ограничения на поставки техники в ОАЭ. Этими действиями Америка вынудила Эмираты отказаться от закупки современных самолетов F-35 на 20 млрд долларов.

Автор указал, что из всех событий Эмираты просто сделали вывод, что с такими друзьями не нужно никаких врагов. Поэтому, как считает Бланк, ОАЭ стали разворачиваться в сторону дипломатически влиятельных стран – России и Китая, так как стране необходимо обеспечивать экономический рост.

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