Контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане

Начальник Мукачевского отдела контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Панарин вместе с подчиненными в пьяном состоянии избили генерала и бывшего ректора академии СБУ Виктора Микулина. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники.
"В пятницу вечером, 23 июня, в Ужгороде в ресторане "Три туза" начальник отдела контрразведки СБУ Панарин Андрей вместе со своими подчиненными во время отдыха громко себя вели. В это же время в заведении находился генерал Микулин, который проводил встречу с помощником депутата от правящей партии "Слуга Народа" Людмилы Марченко - Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации. Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ. Те, не разбираясь, начали избивать Микулина", - приводит издание слова источника.
Отмечается, что, избив Микулина на месте, группа контрразведчиков затем вывезла его в лес, где пострадавшего еще раз избили, выбив ему зубы, и отобрали мобильный телефон. В полицию о случившемся сообщил Вайэль, который смог убежать из ресторана во время драки.
На данный момент контрразведчики задержаны и находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", подытоживает СМИ.
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