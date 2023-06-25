Контрразведчики избили генерала СБУ в ресторане

"В пятницу вечером, 23 июня, в Ужгороде в ресторане "Три туза" начальник отдела контрразведки СБУ Панарин Андрей вместе со своими подчиненными во время отдыха громко себя вели. В это же время в заведении находился генерал Микулин, который проводил встречу с помощником депутата от правящей партии "Слуга Народа" Людмилы Марченко - Руманом Вайэлем и представителями международной европейской организации. Микулин сделал замечание представителям контрразведки СБУ. Те, не разбираясь, начали избивать Микулина", - приводит издание слова источника.