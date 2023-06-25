Сотрудника аэропорта в Сан-Антонио засосало в двигатель самолета

Работник американского международного аэропорта Сан-Антонио в штате Калифорния погиб после того, как его засосало в двигатель самолета компании Delta Airlines . Об этом в воскресенье сообщил телеканал Fox News .

По его данным, инцидент произошел в пятницу поздно вечером. Самолет, прилетевший из Лос-Анджелеса, приземлился с одним работающим двигателем, куда по несчастному стечению обстоятельств попал сотрудник аэропорта. Он был нанят компанией Unifi Aviation, которая занимается обеспечением наземного обслуживания самолетов. Как следует из заявления компании, предварительное расследование выяснило, что инцидент не был связан с операционными процессами и процедурами, а также политикой безопасности компании.