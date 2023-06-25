Израиль отреагировал на заявление Киева о сотрудничестве с РФ

Отмечается, что соответствующие действия израильского внешнеполитического ведомства произошли после того, как украинский посол раскритиковал отказ поставлять оружие Киеву и назвал политику Израиля «аморальной».

25 июня посольство Украины в Израиле опубликовало в социальных сетях заявление, в котором выражается сожаление в связи с тем, что «нынешнее правительство Израиля выбрало пойти по пути тесного сотрудничества с Российской Федерацией». По мнению украинских дипломатов, пророссийский курс Тель-Авив показал в первой половине 2023 года, что якобы совпало с почти полным отсутствием поставок гуманитарной помощи Украине.