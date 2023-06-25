Мадуро заявил об одержавшем победу над мятежом Путине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что Россия и ее президент Владимир Путин одержали победу над мятежом. Его слова приводит ТАСС.

Свое заявление он сделал в ходе празднования 202-й годовщины битвы при Карабобо, в которой республиканская армия нанесла решительное поражение испанской армии. Мадуро отметил, что российский лидер противостоял «попытке предательства, попытке развязать гражданскую войну».

«Из Венесуэлы мы выражаем полную поддержку президенту Владимиру Путину — брату Венесуэлы», — сказал он.

Вечером 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело о вооруженном мятеже против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено. По его словам, сам Пригожин отправится в Белоруссию. Гарантией его ухода является слово президента России Владимира Путина.