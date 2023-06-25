Западные СМИ заявили об историческом шаге России

По данным издания, ограничительные меры в отношении Москвы не смогли сильно повлиять на РФ, экономика которой держится хорошо, чего нельзя сказать о самом Западе. Отмечается, что оборонная промышленность Западной Европы и Великобритании находится в плачевном состоянии. После Brexit британские власти объявили о планах по развитию страны, но для реализации этого не оказалось никаких новых ресурсов.