Западные СМИ заявили об историческом шаге России
«Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы», — говорится в статье.
По данным издания, ограничительные меры в отношении Москвы не смогли сильно повлиять на РФ, экономика которой держится хорошо, чего нельзя сказать о самом Западе. Отмечается, что оборонная промышленность Западной Европы и Великобритании находится в плачевном состоянии. После Brexit британские власти объявили о планах по развитию страны, но для реализации этого не оказалось никаких новых ресурсов.
Европейские страны оказались уязвимы из-за сложившейся ситуации. Теперь они должны укреплять свои вооруженные силы.
Напомним, на днях Евросоюз ввел санкции против российских губернаторов, журналистов и военкоров. В «чёрный» список внесли главу республики Адыгея Мурата Кумпилова. Под санкции попали сыновья экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки Игорь и Артём. Ограничения введены против журналиста Михаила Леонтьева и других персон.