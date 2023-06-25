Нетаньяху оценил ситуацию с ЧВК «Вагнер»

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел оперативное совещание с участием руководителей главных ведомств страны, сообщает РИА Новости.

Оно было посвящено последним событиям в России. Глава правительства назвал ситуацию с ЧВК «Вагнер» внутренним делом РФ, к которому Израиль не имеет никакого отношения. При этом власти продолжат внимательно следить за развитием событий, сообщила канцелярия израильского премьера.

На совещании присутствовали министр обороны, министр иностранных дел, министр алии и интеграции, глава совета национальной безопасности, глава «Моссада», глава Службы общей безопасности, начальник генштаба Армии обороны Израиля, руководитель администрации премьер-министра и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля выпустило рекомендации гражданам избегать поездок в Россию без необходимости.