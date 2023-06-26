Кисида прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в понедельник журналистам в Токио, что рассчитывает в сотрудничестве со странами Группы семи (G7) выработать подход к ситуации в России.

"Я намерен выработать подход к дальнейшей ситуации [в РФ] в тесном сотрудничестве с G7", - ответил глава правительства на просьбу журналиста прокомментировать попытку мятежа, предпринятую ЧВК "Вагнер".

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в своем Telegram-канале, что по его подразделениям якобы были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу, президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.