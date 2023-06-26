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Кисида прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в понедельник журналистам в Токио, что рассчитывает в сотрудничестве со странами Группы семи (G7) выработать подход к ситуации в России.

Кисида прокомментировал попытку мятежа ЧВК "Вагнер" в России
© ТАСС

"Я намерен выработать подход к дальнейшей ситуации [в РФ] в тесном сотрудничестве с G7", - ответил глава правительства на просьбу журналиста прокомментировать попытку мятежа, предпринятую ЧВК "Вагнер".

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил в своем Telegram-канале, что по его подразделениям якобы были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу, президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. Дмитрий Песков позднее уточнил, что уголовное дело в отношении Пригожина, а также участников мятежа с учетом их фронтовых заслуг будет прекращено. Сам же Пригожин "уйдет в Белоруссию".

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