Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине

"Когда речь идет о Китае, абсолютно понятно, что мы будем говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится нам", - сказал он в воскресенье в эфире телекомпании CNN. "Президент говорит открыто, он говорит прямо. Я работаю на него больше 20 лет, и он выступает от всех нас", - подчеркнул Блинкен, отвечая на вопрос о том, разделяет ли он позицию Байдена, который ранее назвал Си Цзиньпина диктатором.