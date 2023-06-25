Блинкен не стал опровергать слова Байдена о Си Цзиньпине

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал опровергать слова американского президента Джо Байдена, который ранее охарактеризовал председателя КНР Си Цзиньпина как диктатора.
"Когда речь идет о Китае, абсолютно понятно, что мы будем говорить и делать то, что им не понравится, а они будут делать и говорить то, что не понравится нам", - сказал он в воскресенье в эфире телекомпании CNN. "Президент говорит открыто, он говорит прямо. Я работаю на него больше 20 лет, и он выступает от всех нас", - подчеркнул Блинкен, отвечая на вопрос о том, разделяет ли он позицию Байдена, который ранее назвал Си Цзиньпина диктатором.
Как сообщила в среду со ссылкой на источники телекомпания NBC, высказывания главы Белого дома о Си Цзиньпине застали врасплох американских чиновников спустя всего 24 часа после того, как Блинкен "посетил Пекин и, как казалось, добился прогресса в напряженных отношениях между двумя странами". По информации телекомпании, американские должностные лица в частных беседах с китайскими представителями отметили, что слова Байдена не означают изменений в политике американской администрации.
Глава государства на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии во вторник назвал Си Цзиньпина "диктатором". При этом в понедельник, комментируя визит Блинкена в Пекин 18-19 июня, президент США заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая "находятся на правильном пути".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена о Си Цзиньпине проявлением непредсказуемости политики США.