Лукашенко провел совещания с силовиками из-за событий в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил вооруженный мятеж в России с руководством силового блока и военными, рассказала в интервью агентству БЕЛТА пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь пояснила, что совещания прошли утром и после обеда.

«На них были приглашены руководство силового блока и военные», - отметила Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру и рассказал ему о специфике текущей ситуации в стране.