Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации с ЧВК «Вагнер»
Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 24 июня, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу канцелярии турецкого лидера.
В пресс-службе пояснили, что стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в России на фоне мятежа ЧВК «Вагнер».
В ходе беседы турецкий лидер заявил о готовности Анкары внести вклад в урегулирование ситуации.
«Турция готова внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия», - отметил Эрдоган.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил инцидент с главами государств и правительств ряда дружественных стран. В частности, он позвонил президентам Белоруссии и Казахстана Александру Лукашенко и Касым-Жомарту Токаеву.
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