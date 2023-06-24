Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации с ЧВК «Вагнер»

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 24 июня, провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу канцелярии турецкого лидера.

В пресс-службе пояснили, что стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в России на фоне мятежа ЧВК «Вагнер».

В ходе беседы турецкий лидер заявил о готовности Анкары внести вклад в урегулирование ситуации.

«Турция готова внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия», - отметил Эрдоган.