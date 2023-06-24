Запад заплатит за свою политику и принуждение других стран делать политический выбор. Об этом пишет издание Al-Watan Syria.

В статье говорится, что государства устали от господства и военных интервенций США. Поэтому немало стран присоединяется к борьбе России и Китая за справедливый мир.

Отмечается, что Пекин выступил с инициативой по прекращению украинского кризиса, в то время как Запад настаивает на продолжении конфликта и накачивает Киев оружием. Цель США и союзников состоит в том, чтобы расколоть Россию и начать конфликт с Китаем.

Однако третьи страны видят это и делают свой выбор. Именно по этой причине планируется расширить БРИКС и ШОС, создается Новый банк развития, который возглавляет Дилма Русеф. Это доказательство того, что мир стремится освободиться от американской гегемонии, власти Всемирного банка и МВФ.