В Грузии призвали закрыть границу с Россией

Бывший премьер Грузии Георгий Гахария призвал власти страны закрыть границы с Россией. Свое обращение он разместил в Twitter.

"Призываю правительство Грузии закрыть наши границы с Россией. Угроза насущная, ситуация непредсказуема. Пункт пропуска на Верхнем Ларсе – самый близкий к зоне эскалации. Немедленные действия – ключевая предпосылка для того, чтобы сохранить мир", – написал он.

Он также считает, что правительство Грузии должно немедленно созвать заседание Совета нацбезопасности из-за событий в России.

Официальных комментариев по поводу ситуации с попыткой мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина от властей Грузии пока не было.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что провел консультации с премьер-министром и министерством обороны по поводу событий в России.

Представитель Еврокомиссии назвал мятеж Пригожина внутренним делом РФ и сообщил журналистам, что Брюссель наблюдает за развитием событий.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам заявил, что "тот, кто организовал и готовил военный мятеж, – предали Россию, и ответят за это".