Читатели Yahoo News осудили Зеленского за угрозу в адрес Путина

Угрозы Зеленского в адрес российского президента Владимира Путина шокировали читателей Yahoo News. Об этом сообщает РИА Новости.

Пользователи отметили, что Зеленский мечтает втянуть Запад в ядерную войну и осмеливается «говорить от имени всего мира», не имея на это права. Более того, украинский лидер пытается читать лекции другим странам на политические темы.

Комментаторы пришли к выводу, что «президент Украины живет в мире грез». В свою очередь США и НАТО понимают, что если прислушиваться к мнению Зеленского, в мире «наступит Армагеддон».