Читатели Yahoo News осудили Зеленского за угрозу в адрес Путина
Угрозы Зеленского в адрес российского президента Владимира Путина шокировали читателей Yahoo News. Об этом сообщает РИА Новости.
Пользователи отметили, что Зеленский мечтает втянуть Запад в ядерную войну и осмеливается «говорить от имени всего мира», не имея на это права. Более того, украинский лидер пытается читать лекции другим странам на политические темы.
Комментаторы пришли к выводу, что «президент Украины живет в мире грез». В свою очередь США и НАТО понимают, что если прислушиваться к мнению Зеленского, в мире «наступит Армагеддон».
Ранее Зеленский рассказал, при каких условиях Запад предаст Украину в ближайшем будущем.
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