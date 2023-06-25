Париж назвал вступление Украины в ЕС потрясением для бюджета союза

Евросоюз без реформы финансовой системы, в нынешнем виде не готов принять Украину в свои ряды, учитывая ее аграрный потенциал и численность населения. Об этом заявил в эфире телеканала LCI французский министр-делегат, отвечающий за транспорт, бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

"Это будет не тот же самый [что сейчас] Евросоюз, который сможет принять Украину или страны Западных Балкан [в свой состав], - сказал он, напомнив, что занимался этим вопросом на посту госсекретаря, который занимал до мая 2022 года. - Мы всегда говорили, что нужно реформировать Евросоюз, изменить подход к финансам ЕС, укрепить европейскую политику".

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Министр-делегат отметил, что "вступление в ЕС страны, которая насчитывает 40 млн жителей и является крупной сельскохозяйственной державой, очевидно, станет потрясением для бюджета [Евросоюза]". К этому, по его словам, добавится и необходимость вкладываться в восстановление Украины после завершения конфликта. В то же время он подчеркнул, что для ЕС важно сохранять избранный геополитический курс и "по-настоящему работать над изменением" своего устройства, чтобы была возможность удовлетворить чаяния стремящихся в него стран.

"Я уже не занимаюсь этим досье, поэтому я подхожу к вопросу с осторожностью. Но ранее были сказаны вполне ясные вещи: мы признали статус Украины в качестве кандидата на вступление в ЕС, то есть в свое время Украина присоединится к ЕС. И осенью будет встреча, на которой будет решаться вопрос о начале соответствующих переговоров", - добавил он.