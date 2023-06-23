50 тысяч украинцев вынуждены будут покинуть Чехию после 1 июля

В Чехии с 1 июля начинает действовать новый закон для украинских беженцев из-за нехватки жилья. Об этом говорится в документе чешского Минтруда. У 50 тысяч украинских беженцев есть риск переехать из страны.

«Есть угроза массовой нехватки жилья, переезда беженцев без жилья в центры, особенно Прагу, массового отъезда обратно в Украину. Последствия ситуации могут взять на себя муниципалитеты», — говорится в приказе.

Оно есть в распоряжении у чешского издания Seznam Zpravy. Отмечается, что 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без дома в Чехии.

С 1 июля жители Чехии перестанут получать денежные средства по старой схеме за размещение украинцев у себя дома. С начала месяца им придется зарегистрироваться в реестре квартир и договоров и проживать с украинцами в одном доме, чтобы получать выплаты за них. Также беженцы могут оплачивать аренду жилья из собственного пособия. С начала июля Чехия не будет оплачивать экстренное проживание украинцам, которые живут в Чехии больше 150 дней и не считаются уязвимой группой.