В ООН предрекли масштабные последствия разрушения Каховской ГЭС

Масштабные катастрофические последствия повлечёт за собой разрушение Каховской гидроэлектростанции, предупредила заместитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она выступила на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

При этом, по словам Дикарло, обстоятельства разрушения дамбы Каховской ГЭС до сих пор неясны. Она назвала это событие наиболее значительной на сегодня атакой на гражданскую инфраструктуру.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после разрушения Каховской ГЭС в пресной воде под Николаевом были обнаружены предвестники возбудителя холеры.

Замгенсека ООН также констатировала отсутствие ясности с подрывом самого крупного в мире аммиакопровода Тольятти – Одесса. Она призвала все стороны воздерживаться от подобного рода атак.