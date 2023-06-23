В ООН не смогли установить обстоятельства разрушения Каховской ГЭС
Точные обстоятельства разрушения Каховской ГЭС не установлены, заявили представители ООН на заседании Совета безопасности организации, передает «Россия 24». Отмечается, что Каховское водохранилище потеряло 70% объема.
Точные обстоятельства разрушения Каховской ГЭС не установлены. Пострадали 80 населённых пунктов, пострадали десятки тысяч людей. 70% мощности потеряло Каховское водохранилище, являющееся источником воды более чем для 700 тысяч человек, — говорится в сообщении.
Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве инфраструктурного объекта. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об эвакуации 7,2 тысячи человек. Глава правительства региона Андрей Алексеенко оценивал ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.
14 июня депутаты Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Они также призвали Евросоюз ввести новые санкции против Москвы, а замороженные средства олигархов из РФ передать на восстановление Украины.