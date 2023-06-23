В ООН не смогли установить обстоятельства разрушения Каховской ГЭС

Точные обстоятельства разрушения Каховской ГЭС не установлены. Пострадали 80 населённых пунктов, пострадали десятки тысяч людей. 70% мощности потеряло Каховское водохранилище, являющееся источником воды более чем для 700 тысяч человек, — говорится в сообщении.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась утром 6 июня. Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве инфраструктурного объекта. Обе стороны начали эвакуацию населения с затопленных территорий, находящихся под их контролем. Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об эвакуации 7,2 тысячи человек. Глава правительства региона Андрей Алексеенко оценивал ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей.

14 июня депутаты Европарламента на пленарном заседании в Страсбурге назвали терактом и военным преступлением подрыв Каховской ГЭС. По версии еврочиновников, ответственность за произошедшее лежит на России. Они также призвали Евросоюз ввести новые санкции против Москвы, а замороженные средства олигархов из РФ передать на восстановление Украины.