Илон Маск ответил своей матери, запретившей ему драться с Цукербергом

«Дорогая мама. Я знаю, что ты любишь меня, но я должен драться с Цукенрбергом. Я разобью ему лицо, чтобы мы освободились от «Фейсбука» (*). Устал от коммунизма. Это борьба за свободу», — написал Маск на своей странице в соцсетях.