«Разобью ему лицо». Илон Маск ответил своей матери, запретившей ему драться с Цукербергом
Известный предприниматель Илон Маск прокомментировал недавние слова своей матери, выступившей против его поединке с другим бизнесменом Марком Цукербергом.
Напомним, первоначально Маск написал, что готов участвовать в «войне в клетке» с Цукербергом, на что тот попросил Илона прислать ему своё местоположение. Маск быстро ответил на вызов всего двумя словами: «Восьмиугольник в Вегасе».
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