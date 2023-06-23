Евросоюз ввел санкции против Усса

Европейский союз ввел санкции против российского предпринимателя Артема Усса
Европейский союз ввел санкции против предпринимателя из России, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема Усса. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
В публикации говорится, что Усс был включен в санкционный список из-за принадлежащей ему компании ООО «Сибуголь», которая, как утверждается, получала «крупные государственные контракты» якобы благодаря отцу Артема Усса.
«Кроме того, 20 апреля Александр Усс публично поблагодарил президента Путина и правительство РФ за поддержку в возвращении его сына обратно в Россию», — отмечается в сообщении.
Также указывается, что Артем Усс якобы оказывает военную поддержку России с помощью своей компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau.
Ранее разведка США признала, что не имеет доказательств причастности спецслужб РФ к побегу бизнесмена Артема Усса из Италии.
Артем Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему грозит пожизненное заключение, его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс был задержан в аэропорту Милана при попытке вылететь в Турцию.
4 апреля Усс объявил, что находится в России. Его адвокат сообщал, что он добровольно явился к следователю в Москве.