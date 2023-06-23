Евросоюз ввел санкции против Усса

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В публикации говорится, что Усс был включен в санкционный список из-за принадлежащей ему компании ООО «Сибуголь», которая, как утверждается, получала «крупные государственные контракты» якобы благодаря отцу Артема Усса.

«Кроме того, 20 апреля Александр Усс публично поблагодарил президента Путина и правительство РФ за поддержку в возвращении его сына обратно в Россию», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что Артем Усс якобы оказывает военную поддержку России с помощью своей компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau.

Ранее разведка США признала, что не имеет доказательств причастности спецслужб РФ к побегу бизнесмена Артема Усса из Италии.

Артем Усс в октябре 2022 года был заочно арестован в России по подозрению в отмывании денежных средств, в США ему грозит пожизненное заключение, его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс был задержан в аэропорту Милана при попытке вылететь в Турцию.