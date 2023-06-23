Евросоюз ввел санкции против четырех российских военкоров

Евросоюз в рамках одиннадцатого пакета санкций против России включил в санкционный список российских военных корреспондентов Семена Пегова, Евгения Поддубного, Александра Сладкова и Михаила Звинчука. Об этом говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Также под санкции попали журналисты Михаил Леонтьев, Ольга Белова, Виктор Синеок и Андрей Кондрашов.

Им запрещен въезд в Евросоюз, а их активы в ЕС, если они имеются, заморожены.

Европейский союз в пятницу, 23 июня, разместил новый 11-й пакет антироссийских санкций в официальном журнале ЕС. С этого дня он официально вступил в силу.