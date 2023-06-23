Обама признал, что жители Крыма хотели присоединиться к России

Бывший президент США Барак Обама заявил в интервью телеканалу CNN, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к Российской Федерации в 2014 году.
«Украина того времени [в 2014 году] не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня <…>, в Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия», — сказал политик.
По его словам, даже в парламенте Украины было некоторое число сторонников России, и политика внутри страны была более сложной, чем сейчас.
Обама добавил, что ему и тогдашнему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось привлекать большое число европейцев, которые «сопротивлялись и кричали», чтобы были введены санкции в отношении России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.