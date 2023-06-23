В Китае указали на уязвимую позицию Запада перед Россией из-за Украины

Запад оказался в уязвимой позиции перед Россией из-за конфликта на Украине. На этой указал сербско-американский журналист Небойша Малич в статье для китайской Global Times (GT).

По его мнению, конфликт на Украине выявил огромную уязвимость Запада перед Россией: отсутствие промышленности. Малич согласился с тем, что производители оружия разбогатели благодаря конфликту, но это произошло в основном за счет опустошения их запасов.

«На самом деле гораздо легче чесать языком, чем действительно заставить финансиализированные, деиндустриализованные экономики Запада производить новые виды оружия, боеприпасов и техники, одновременно пытаясь перейти на "зеленую энергетику", чтобы противостоять двум крупнейшим промышленным державам мира», — заявил автор, подразумевая под этими державами Россию и Китай.

Ранее замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев заявил, что Киев ведет переговоры с западными оружейными компаниями насчет увеличения производства. Он также выразил уверенность, что все контракты будут подписаны «в течение следующих нескольких месяцев».