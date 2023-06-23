Принц Гарри хотел взять интервью у Путина

По данным издания, принц обсуждал свои планы с несколькими американскими продюсерами и продюсерскими домами, которые должны были помогать ему в производстве авторского подкаста для шведского сервиса потокового аудио Spotify. Сообщается, что он готовил подкаст о близкой ему теме отцовства и целенаправленно намеревался брать интервью у "противоречивых фигур", обсуждая с ними их детство, чтобы понять, как их взаимоотношения с родителями и детские впечатления могли повлиять на формирование их личностей. По данным агентства Bloomberg, помимо этого он планировал обсудить тему религии в разговоре с Папой Римским Франциском, а также запустить отдельный подкаст, в котором обсуждались бы наиболее острые общественные и глобальные проблемы, включая изменение климата. Ни Spotify, ни принадлежащая принцу и его супруге Меган Маркл компания Archwell Audio не согласились прокомментировать эту информацию.

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Подкаст принца так и не стал реальностью. Сообщается, что многим продюсерам, с которыми общался Гарри, его идеи показались спорными и нереалистичными. На прошлой неделе стало известно, что Spotify расторгает многомиллионный контракт с принцем и его женой и соответствующее решение принято "по обоюдному согласию". Высокопоставленный сотрудник Spotify Билл Симмонс в собственном подкасте после этого назвал пару "проклятыми нахлебниками". СМИ обращали внимание на то, что за три года вышел всего один сезон подкаста Меган Маркл Archetypes ("Архетипы") с критикой стереотипов о женщинах в истории.