Вучич упрекнул ЕС в разном отношении к суверенитету Сербии и Украины

Президент Сербии Александр Вучич обвинил Евросоюз в двойных стандартах после переговоров по Косово в Брюсселе и заявил, что ситуация в Косово "зашла слишком далеко", передает Танюг. Сербский лидер назвал нецелесообразными переговоры с премьер-министром Косово Альбином Курти напрямую. Из-за его решения представитель ЕС на Западных Балканах Мирослав Лайчак и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель провели отдельные переговоры с Вучичем и Курти.

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Сербский лидер подчеркнул, что он все еще привержен диалогу, поскольку он "исцеляет", однако отметил, что для большого числа стран ЕС Косово – независимая страна.

"Мы должны понимать, что это их ребенок, они его создали и заботились о нем с пеленок. Ну, немного подрос, подросток теперь озорной, они думаю, что у него такой буйный период, и он допускает опасные выходки, но его все равно защищают", — заявил Вучич.

По словам сербского лидера, в Брюсселе используют резолюцию 1244 и Устав ООН для обоснования своих шагов, когда это удобно. Однако, по его мнению, по существу европейским лидерам "плевать на резолюцию 1244 и на Устав ООН", в которых гарантируется суверенитет Югославии и Сербии как ее правопреемницы.

"Все, что справедливо для Украины, не действует для Сербии, но это право сильного, к которому мы должны привыкнуть", - заявил Вучич, указывая на то, что суверенитет Сербии в Крыму и ЛДНР для Евросоюза непререкаем, а Косово в видении Брюсселя более не является частью Сербии.