В Казахстане прокомментировали отмену концерта Лепса

«В Алматы порядок наведен давно уже. Мы абсолютно работаем по рынку. У нас есть Дворец Республики, спортивные арены используются для концертов. Спортивные арены сами принимают решения, а Дворец Республики как расписан на весь год, так мы и идем. У нас задачи не стоит, чтобы кого-то по признакам делить, пусть платят», – рассказал аким.