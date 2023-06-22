В Казахстане прокомментировали отмену концерта Лепса

В Казахстане назвали причину отмены концерта Лепса
Аким (глава исполнительного органа государственной власти) Алматы Ерболат Досаев назвал причину отмены концерта Григория Лепса в Казахстане. Об этом сообщает Press.kz.
По словам Досаева, администрация не вводит запреты для иностранных артистов, желающих выступить в Алматы и вообще не вмешивается в этот процесс. Причиной отмен могут быть проблемы в договорах с площадкой.
«В Алматы порядок наведен давно уже. Мы абсолютно работаем по рынку. У нас есть Дворец Республики, спортивные арены используются для концертов. Спортивные арены сами принимают решения, а Дворец Республики как расписан на весь год, так мы и идем. У нас задачи не стоит, чтобы кого-то по признакам делить, пусть платят», – рассказал аким.
Досаев также подчеркнул, что в Казахстане не запрещены выступления как тех артистов, которые выступили против СВО, так и поддерживающих действия российских властей.
Концерт Григория Лепса в Казахстане должен был состояться в июле. Узнав о намечающимся выступлении Лепса, активист и бывший кандидат в депутаты Арман Шораев объявил награду в один миллион тенге тому, кто сорвёт выступление. К нему также присоединилось несколько украинских исполнителей.
Позже концерт был отменён, а сам Лепс назвал Казахстан «недружелюбной страной».