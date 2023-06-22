Зеленский уволил посла Украины в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку посла страны в Белоруссии Игоря Кизима без объяснения причин. Соответствующий указ был размещен на сайте украинского лидера.

© Посольство Украины в Республике Беларусь

Кизим работал послом в Минске с 2017 года.

19 июня министерство иностранных дел Украины решило отозвать своего посла в Белоруссии Игоря Кизима для консультаций после того, как накануне в Минске прошла встреча белорусского президента Александра Лукашенко и врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина.

В украинском МИД также назвали состоявшиеся переговоры Лукашенко и Пушилина "вопиющим недружественным актом".