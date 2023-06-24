Пьяные и уставшие: снимки гостей королевских скачек Royal Ascot попали в таблоиды

Первый день скачек Royal Ascot на старинном ипподроме рядом с Виндзорским замком завершился многочасовой вечеринкой. Каждый год на этом мероприятии собираются самые статусные аристократы. В частности, Карл III, который впервые посетил скачки в королевском статусе. Гуляки из Аскота к концу первого дня выглядели пьяными и довольно уставшими, пишет Daily Mail. Что у многих вызвало шок и ощущение несоответствия поведения светских львов и львиц аристократическому происхождению.

Скачки Royal Ascot – мероприятие как ни крути светское. Его принято посещать в дорогих вечерних нарядах. Однако в конце дня некоторые богато одетые дамы оказались на обочине.

Несколько дам переобувались – в более удобную обувь, в то время как другие просто ложились на траву, чтобы покурить. Еще для одной девушки вечеринка вовсе закончилась на плече ее приятеля. Спутник нес ее домой. В таком виде аристократку поймали папарацци.

Другая часть гостей, которая сохранила свои силы к вечеру, запасалась закусками для продолжения веселья дома. Отдельные гостьи и вовсе не стесняясь допивали просекко и джин на улице, прямо из горла.

Среди членов королевской семьи на Royal Ascot также заметили принцесс Анну и Зару Тиндалл, принцессу Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци.