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На месте поисков пропавшего батискафа нашли обломки

В береговой охране США сообщили, что в районе поисков пропавшего батискафа «Титан» обнаружили обломки. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в данный момент обломки ещё не были опознаны. На данном этапе эксперты оценивают полученную информацию и пытаются установить принадлежность найденных обломков.

19 июня туристический батискаф «Титан» отправился к месту затопления знаменитого корабля «Титаник». В какой-то момент подводное судно перестало выходить на связь.

Исчезновение батискафа «Титан»: что известно к этому часу

Поиски батискафа продолжаются – как отмечают эксперты, к этому времени у экипажа уже мог закончиться кислород. На борту «Титана» находятся 5 человек.

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