В береговой охране США сообщили, что в районе поисков пропавшего батискафа «Титан» обнаружили обломки. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в данный момент обломки ещё не были опознаны. На данном этапе эксперты оценивают полученную информацию и пытаются установить принадлежность найденных обломков.

19 июня туристический батискаф «Титан» отправился к месту затопления знаменитого корабля «Титаник». В какой-то момент подводное судно перестало выходить на связь.