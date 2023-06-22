Лидеру турецкой оппозиции Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы
Лидеру турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии и экс-кандидату в президенты страны Кемалю Кылычдароглу грозит тюремное заключение на 110 лет и запрет на политическую деятельность из-за подданных против него исков. Об этом сообщает Cumhuriyet.
По данным издания, против Кылычдароглу подано 28 исков. В большинстве из них истцом является президент Реджеп Тайип Эрдоган. Некоторые свои иски он подавал еще до выборов в 2023 году, в том числе в 2021 году о лжесвидетельствовании и в 2017 году о клевете, когда Кылычдароглу сравнил его с Саддамом Хусейном, Муаммаром Каддафи и Чаушеску.
До сих пор ряд исков были приостановлены в связи с депутатской неприкосновенностью обвиняемого, но после проигрыша в выборах экс-кандидат не смог попасть в новый парламент в качестве депутата и лишился ее. В связи с этим рассмотрение исков против него возобновят. По большинству из них Кылычдароглу грозит до четырех лет тюрьмы, а в общей сложности — 110 лет заключения. Кроме того во многих исках есть требование о запрете политической деятельности.