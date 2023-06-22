Родители учащихся Academy Glebe заявили о том, что их вынуждают выкупать детские рисунки, а из-за роста стоимости жизни в Великобритании многие не могут позволить себе потратить 9 фунтов стерлингов (около 950 рублей). Об этом пишет издание Mirror.

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По словам, родителей для многих 9 фунтов стерлингов, которые школа запросила за детские рисунки, оформленные в специальные рамки для выставки, слишком большая сумма, особенно, если в семье несколько детей.

«Я знаю одного родителя, который сказал мне, что у них четверо детей, и с каждого из них взимается плата в размере 9 фунтов стерлингов, а это уже 45 фунтов стерлингов», - рассказала изданию одна из мам школьников.

По ее словам, «кризис стоимости жизни означает, что у людей нет лишних денег».

«Люди будут чувствовать себя обделенными. Это позорно, они создают классовое разделение», - констатировала она.

В свою очередь представитель школы заявил, что работы были профессионально оформлены компанией, с которой Academy Glebe сотрудничает много лет.

«Родители могут купить картину в рамке за 9 фунтов стерлингов. Если они этого не хотят, картина возвращается в школу позже, без рамки, и родители смогут забрать ее бесплатно», - заверил он.

После начала российской специальной операции на Украине западными странами было усилено санкционное давление на Россию. США и другие западные страны ввели ограничения, в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию. Эти действия привели к росту цен и масштабному энергетическому кризису в ЕС, а также в Великобритании.